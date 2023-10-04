高鐵港段通車5周年 港鐵抽獎送逾240萬獎賞

【本報訊】為慶祝廣深港高鐵香港段通車5周年，港鐵宣布本月18日將舉行抽獎，送出兩萬份獎賞，總值超過240萬元。其中500名幸運兒有機會以5元參加高鐵雙人兩天團，暢遊東莞、順德中山等不同內地城市。

須以手機程式參加 活動當日下午2至6時，市民登入手機程式MTR Mobile即可參加抽獎，每位登記用戶限抽獎一次。獎賞包括以5元參加高鐵雙人兩天團，包括東莞美食團、河源溫泉團等5個行程，其原價介乎1,198至1,318元，各團名額100個。

其餘獎賞則是高鐵車票優惠，包括以10元購買香港西九龍站至福田站高鐵二等座成人車票一張，名額一萬個；20元購買香港西九龍站至深圳北站高鐵二等座成人車票一張，名額7,000個；80元購買香港西九龍站至東莞站高鐵二等座成人車票一張，名額1,000個；100元購買香港西九龍站至廣州南站高鐵二等座成人車票一張，名額800個，以及100元購買香港西九龍站至廣州東站高鐵二等座成人車票一張，名額700個。

港鐵另於本月13日至12月中舉辦另一波慶祝活動，由8間旅行社提供多款2至7天高鐵旅行團，以低至249元發售，目的地包括超過15個熱門城市。詳情稍後公布。