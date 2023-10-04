嗌外賣分享口福行善最樂

【本報訊】去年有研究指逾60%低收入家庭難以負擔糧食以維持均衡飲食。外賣平台與社區組織合作，在其平台提供捐款選項，顧客可於結帳時作額外捐款，款項將向本地少數族裔家庭提供膳食及經濟援助。

計劃半年籌48萬元 戶戶送宣布與聖雅各福群會合作，攜手推出「FUN享口福」計劃，針對本港弱勢社群所面臨的糧食不足問題並提供支援。由即日起，顧客可透過戶戶送應用程式及網站，於結帳時選擇湊整訂單總額作捐款或作出額外捐款。

計劃目標在未來半年籌集48萬元，向面臨糧食不足的300戶本地少數族裔家庭，為他們提供約1.2萬份膳食，並每星期提供400元的經濟援助予每戶家庭購買10份膳食。聖雅各福群會扶貧服務署理高級服務經理Sammy Chan相信，計劃能於外賣平台上吸引更多潛在的捐助者，一起同行實際應對香港糧食不足的問題。

根據聖雅各福群會旗下的「FOOD-CO」與香港大學的本地研究結果顯示，本港在2022年有超過60%受訪的低收入家庭難以負擔糧食以維持均衡飲食。