飲食業：長假生意增兩成 民生區商戶反稱微跌

【本報訊】十一內地長假期已過了一半，本港尖沙咀街頭人流如鯽。零售業界指，內地旅客訪港下，假期市面氣氛熾熱，珠寶首飾等商戶的生意更有雙位數增幅；飲食業界亦稱業界生意普遍有20%增長，而十一煙花、夜市帶動灣仔區食肆生意。不過兩人均指，生意仍然未回復疫情前的水平。

尚未恢復至疫前水平 但內地人仍享受假期至周五（6日），而前日（10月2日）共有接近15萬內地旅客訪港，較10月1日的逾17萬人回落，亦低於上月30日的接近16萬人。截至10月2日，訪港內地旅客接近61萬人次。批發及零售界議員邵家輝表示，長假期本港氣氛熾熱，夜市人頭湧湧，餐飲及戲院業亦推出優惠，「旺丁又旺財」，尤其售賣珠寶首飾等傳統產品行業的商戶，生意額都錄得雙位數字升幅，但民生區商戶則因市民離港北上，生意大多沒增長，甚至微跌。

不過，今年十一假期內地旅客入境人次尚未恢復至疫前水平，邵家輝相信與航運力及航運業人手短缺有關，而輸入的外勞需等待至今年底才會抵港，估計旅客人次最快要在今年底至明年上半年，才能恢復至疫前水平。對於旅客在港消費的吸引力，邵認為本港賣點之一是免稅港，煙酒外的產品大都免稅，亦有正貨保證，遊客不需擔心買到假貨。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯稱，飲食業於中秋及十一假期期間推出不少餐飲優惠，帶動業界生意普遍增長20%，尤其中菜餐廳在中秋期間很受歡迎，煙花匯演亦令灣仔碼頭可看煙花食肆爆滿，惟人均消費受經濟影響而下滑，而夜繽紛活動等亦有助食肆尾輪生意，整體生意額回復疫情前的85%至90%，遊客生意則恢復60%-70%。