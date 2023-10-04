豬皮魚蛋難救經濟 續辦夜市需新元素

海濱配套欠完善 分散舉行難吸客 中秋節及十一假期已過，港人已回復日常上班、上課，而3個位於灣仔、觀塘、堅尼地城海濱由官方舉辦的「夜繽紛」市集亦暫告一段落。港府初步估計3個夜市吸引10萬人次入場，強調活動會持續至明年初，並加入新元素。但有灣仔區議員認為，海濱市集難吸引遊客，亦違背當初海濱發展原意，認為當局應該改善維港海濱配套，方便遊客欣賞夜景。

「香港夜繽紛」重頭戲之一的夜間市集於昨日回復平靜，港府指夜市於6日舉辦期已得到預期的效果，3個夜市「旺丁旺財」，並指連串活動將會持續到明年初。不過，灣仔區議會主席黃宏泰不認同在海濱長期辦市集。他指出，夜市售賣的食物普通，「賣魚蛋豬皮，賺到幾多錢吖」，擔心續辦欠缺特色的夜市會反而蝕錢。

黃續指，內地各城市，包括二、三線城市均有夜市，亦價廉物美。相對之下，內地旅客甚少因為香港的夜市而千里迢迢來港，反之旅客志在欣賞維港兩岸夜景，更稱只要兩岸夜燈全開，會是全世界最值得欣賞的景點之一。他認為港府不應本末倒置，直接做好維港兩岸的旅遊配套，例如洗手間、飲水設施，便利遊客欣賞夜景，鞏固維港吸引力。

死撐對整體發展有好處 不過，黃宏泰同意夜市適宜在大時大節短期設立，例如新年聖誕期間舉行，提供多一個玩樂地點為目標，而隨着人口老化，當局推出政策時應考慮本港人口結構，不要期望長者晚上出街消費，不能期望辦夜市就能扭轉經濟形勢。有議員指，港府與商舖對應否延長夜繽紛活動均在「摸着石頭過河」，但認為夜市應該聚焦舉行，不能全港18區同時舉辦，擔心分散人流，影響谷經濟的效果。港府回應稱，夜繽紛活動會延續「浪接浪」舉辦，會接納和考慮社會意見，強調夜經濟活動對整體經濟發展有好處。