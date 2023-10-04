政府邊搶人才 邊推港青北上就業

【本報訊】本港正流失人才之際，港府卻一邊大推「大灣區青年就業」計劃，呼籲青年到大灣區發展，最終或成另一流失人才措施。根據勞工及福利局早前書面回覆議員質詢時透露，該計劃招聘期於2021年8月完結，一共接獲1,091份企業聘用青年的入職通知，當中近90%入職青年的月薪介乎1.8萬至2.1萬港元。

內地工作 月薪最高近5萬 勞福局局長孫玉菡書面回覆透露，計劃招聘期完結後，共接獲1,091份企業聘用青年的入職通知，當中近90%入職青年的月薪介乎1.8萬至2.1萬元，最高及最低月薪則分別為4.92萬元及1.8萬元。根據行業劃分，試行計劃以商用服務業入職人數最多，有377人；金融業排第二，有286人；若以職業劃分，專業人員則佔最多，有484人。孫上月回顧計劃成果時亦透露，截至今年9月，勞工處已接獲220間企業，提供2,000多個職位空缺。

港府在2021年初推出計劃，旨在鼓勵在香港及大灣區內地城市均有業務的企業，聘請、派駐香港青年到粵港澳大灣區內地城市工作，讓他們了解香港和大灣區內地城市的最新發展並把握大灣區發展機遇。參與企業須按照香港法例，以不低於月薪1.8萬港元聘請合資格青年，港府會按每名受聘青年向企業發放每月1萬港元津貼，為期最長18個月。