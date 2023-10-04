高才通優才計劃 乏配套作用惹疑

【本報訊】因應本港人才流失嚴重，港府在去年《施政報告》中提出要致力「搶人才」，包括新設以高薪和高學歷人才為目標的「高端人才通行證計劃」，以及取消「優秀人才入境計劃」年度配額，為期兩年，並於去年12月底起落實招攬人才的措施，不過實際效用成疑。

截至7月底，當局共收到約12萬宗申請，超過7.5萬宗獲批，已有逾3.8萬名申請人經各項人才入境計劃抵港。當中高才通計劃接獲超過4萬宗申請，批出超過3萬宗申請。至於優秀人才入境計劃的優化措施接獲約4萬宗申請，由於採取計分制，處理申請需時，至今約一萬宗申請已獲批，當局指是優才計劃推出以來獲批宗數最多的一年。

賀建奎獲批 各界嘩然 不過，原意是希望吸引專才來港發展，並且落地生根的高才通計劃，就出現不少問題。包括曾因「基因編輯嬰兒」事件、在內地非法行醫罪成判囚3年的內地科學家賀建奎，早前被揭發在今年2月初獲「高才通」批准來港，引起社會嘩然；更有內地孕婦聲稱利用「高才通」計劃成功赴港產子，甚至開設社交群組與內地民眾交流經驗。

亦有不少意見認為港府配套不足，無法令專才願意來港，建議應該在衣、食、住、行等各個方面提供協助，例如為人才提供房屋、教育等配套優惠政策，子女免稅額、子女教育扣稅、豁免「買家印花稅」等。