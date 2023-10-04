港府劣根不改 政經難脫苦海 逾半專才：盡快離開

港府施政劣迹斑斑，但偏偏抱殘守缺，死性不改，導致復常大半年經濟仍未脫苦海，難挽留人才。有本地人才招聘顧問公司調查發現，逾半香港專業人士正在考慮或計劃搬出香港，有15.6%人表明希望盡快離開，甚至人還在香港，已積極尋找外國工作。有議員認為，本地專才大逃港原因或與本港疫後經濟不景有關，又認為本港自反修例事件後社會氣氛變差，部分人感到自由受限制，所以才選擇背井離鄉。

遍會計金融醫療法務等界別 華德士香港最近抽樣向107名香港專業人士進行一項調查訪問，受訪者職業涵蓋會計金融、工程房地產、醫療、法務及合規等。結果發現，逾半人正考慮或計劃搬出香港，有15.6%人表明希望盡快離開，有36.7%人透露正考慮在未來3至5年內離港。計劃到海外出國工作的受訪者中，逾半年齡介乎27至42歲，38%人介乎43至58歲。

四成受訪精英 已申海外工作 調查又發現，96%計劃出國的專業人士已為海外工作做好準備，60%人正在跨國公司尋找職位。至於考慮離港的受訪者，有40%人已在申請海外工作，31%人正透過培訓或進修着手計劃，甚或有27%人正在尋找內部的流動機會，或轉換職業。

調查結果更顯示，在考慮出國工作的受訪者中，31%人優先考慮工作保障，其次才為薪酬和福利，佔29%。除此之外，專業人士亦關心事業發展、團隊文化，以至內部的流動機會，認為這對其個人和職涯成長十分重要。

華德士香港董事總經理John Mullally表示，雖然年輕人向來渴望到海外工作以獲取國際經驗，但如此大比例的香港專業人士希望離港，現象值得關注，認為僱主需確保盡一切努力挽留頂尖人才，包括提供成長和發展機會，以及有競爭力的薪酬和福利待遇。

本地人力資源顧問公司董事總經理周綺萍表示，看不到本地專業人士離港與經濟因素有關，認為本港除復常步伐較慢外，疫情後的營商環境並沒有太大變化。她認為政治因素是專才選擇離港到海外工作的主因。

缺乏信心 憂沒言論自由 她解釋，2019年反修例事件間接促使本港某一類專業人士決意離港到海外發展，當中以教育、醫療、法律界別最為影響深遠，他們對留港生活缺乏信心，憂慮沒有言論自由，人身安全得不到保障。

她認為，港府應設法保持本港經濟競爭力，持續給予港人工作上的發展機遇，以及繼續維護本港自由社會的核心價值，包括自由發表意見的基本權利等。

議員周小松則認為，專才離港或與本港疫後經濟不景有關。他指，新冠疫情嚴重打擊本港經濟，加上內地經濟不景，即使自今年初全面通關以來，本港經濟復甦並沒有預料中好，至今仍未走出陰霾，令一眾本地專業人士對留港工作前景不感樂觀，因而選擇到海外工作。

他以「高才通」為例，認為港府有必要適時定期檢討申請人數名額，確保本地人優先就業，以免進一步威脅本地勞工飯碗。