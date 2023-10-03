市區更新步伐慢 日久失修莫等閒

長江後浪推前浪，隨着時代發展，舊事物被淘汰，由新事物所代替，是自然不過之事。城市發展也是一樣，高樓大廈無論多麼堅固，終歸會被時間侵蝕，因此推動市區更新是在所難免。縱然本港早已成立市區重建局，惟市區更新速度緩慢，遠遠追不上時代需要。現時，多區舊廈日久失修變成危樓，更新計劃卻仍停留於研究階段，倘若當局仍不想方設法加快步伐，後果將不堪設想。

以舊樓林立的荃灣為例，即使海濱一帶近年來不斷有新樓落成，惟沙咀道、川龍街一帶，依然以上世紀中期興建的唐樓為主。本報記者近日聯同區議員到相關區域巡視，單憑肉眼，已能發現多幢唐樓殘破不堪；不論是外牆抑或內部，均出現石屎剝落情況。其中，有舊樓後樓梯牆壁的批盪脫落，面積達1米乘1米，露出紅磚牆；天花亦出現剝落，鋼筋外露，情況堪憂。不難想像，居民每天出入是何等擔驚受怕，不知何時石屎會忽然塌下。

除了危樓處處，該區衞生問題也相當嚴重。記者發現，一些舊樓的天台早已淪為「垃圾站」，堆積了大量雜物，當中不少已發霉發臭，孳生蚊蟲。後巷同樣是垃圾堆積的重災區，污水橫流，觸目驚心。楊屋道街市的衞生狀況更不容樂觀，入夜後近街市入口處擺放了多架手推車，車上放着疑似裝有食物殘渣的大型膠桶，吸引老鼠覓食。這些衞生問題，雖說與當局執法不力脫不了關係，惟究其主因，正是舊區規劃過時，未能應付居民生活需要所致。

事實上，市建局去年11月已開展荃灣地區規劃研究，反映該區現況已得到當局重視；惟截至目前，只完成了第一階段的基線研究以及問卷調查，尚未完成意見整理及分析，意味着當局花了接近一年時間，僅向前踏了一步。按此進度，要完成整個舊區重建，恐怕要花上數十年時間。問題是，依唐樓現時狀況，真的能支撐10年嗎？

更令人憂慮的是，市建局目前只有500億元資金，去年度淨虧損為35億元，是近10年來首次「見紅」。市建局現時收入主要依靠重建項目招標，從中標發展商收取前期款項；然而，這種方式容易受市場波動、整體經濟或利率牽引，對市建局的財務穩健構成風險。資金可說是市區更新的「命門」，一旦短缺，勢必進一步影響重建進度。雖然市建局正計劃下年度借貸，並已完成初步借貸框架，惟長貧難顧，借貸縱可渡過一時難關，卻不能根治問題。

市區重建開支巨大，惟完成重建後，同樣帶來可觀收益，並非虧本買賣。造成如今困局的主因，在於市建局獨力難支。對此，港府理應提出更多誘因，吸引私人發展商參與。拖延解決不了問題，只會讓問題不斷惡化。假如當局無動於衷，任由事態惡化，諸如2010年土瓜灣冧唐樓等慘劇，恐怕再度重演。