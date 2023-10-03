龍七公：中亞漁人得利 哈薩克大贏家

俄烏戰爭持續逾年，有人歡喜有人愁。發愁者多不勝數，除了戰爭雙方，還有傾盡全力制裁俄羅斯、源源不絕軍援烏克蘭的歐美國家，甚至遠在東亞、保持中立的中國，或多或少都受到一些牽連。不過，在俄烏戰爭中得益的國家同樣不少，其中位處中亞地區的哈薩克斯坦，可能是大贏家之一。

加大向歐供應能源 中亞地區向來被視為俄羅斯的「後花園」，數十年來始終無法擺脫俄羅斯勢力掌控。不過，自戰事開打以來，中亞地區漸漸出現疏遠莫斯科的迹象。其中，唯一與俄羅斯接壤的哈薩克，態度卻是最為明顯。作為最後一個宣布獨立的前蘇聯加盟國，哈薩克長久以來高度依賴與俄羅斯的貿易，直至中國提出「一帶一路」倡議後，才出現些微改變。惟在戰事開打前，世界各國掌權者依然相信哈薩克是俄羅斯最為堅實的盟友。

豈料，爆發戰爭後，哈薩克先是表明不會承認頓涅茨克及盧甘斯克獨立，其後更明言無意協助莫斯科規避來自歐美的經濟制裁；有消息更指出，哈薩克有公司偷偷向烏克蘭提供援助。

惟最為致命的，莫過於在俄羅斯威脅停止供應能源、美國愛莫能助、歐洲諸國一籌莫展之際，哈薩克居然挺身而出，加大向歐洲供應能源。根據哈薩克斯坦能源部數據，該國去年共向外出售石油6,520萬噸，其中意大利及荷蘭，分別以1,820萬噸和610萬噸排名第一和第二。

除此以外，哈薩克與歐盟關係，在俄烏戰爭爆發後，可謂是有了飛躍式發展。去年3月，哈薩克代表訪問布魯塞爾，與歐盟高級官員就擴大雙方在能源、交通、金融和農業等領域的合作進行深入討論。去年全年，哈薩克與歐盟之間的相互貿易額達到約400億美元，同比增長38%。踏入2023年後，雙方友誼依然與日俱增，哈薩克斯坦總統托卡耶夫近日更訪問了德國柏林，先是承諾會遵守對俄羅斯的制裁，又強調已準備好增加對德國的石油供應。

外界普遍認為，哈薩克是想藉此擺脫俄羅斯的控制，轉而投向歐洲懷抱。至於歐洲，則是看中了哈薩克蘊藏的龐大天然資源。須知道，哈薩克是全球石油、天然氣及煤炭的主要生產國之一；同時，哈薩克也是全球最大的鈾礦生產國及出口國，在世界十大鈾礦中，哈薩克就佔據了5個位置。此外，哈薩克的太陽能、風能等綠色能源也十分豐富，妥妥的能源大國。雙方各取所需，自然一拍而合。

之不過，因利益而走在一起的關係，難以持久。尤其哈薩克與歐洲諸國，從文化乃至價值觀皆相距甚遠；要是哈薩克不能迎合歐洲，雙方關係或許會回落。況且，俄羅斯一旦打贏戰爭，歐洲必然元氣重傷，屆時即便已抱緊歐洲大腿，哈薩克依然會有所顧忌，不排除會為了自身安全，重投俄羅斯懷抱，或者折衷地投向中國。