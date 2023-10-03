笑看天下：有心挺烏卻無力再玩

今年6月，烏克蘭總統澤連斯基曾高調宣布「全面反攻」，並隨即喺赫爾松州、頓涅茨克州等方向發動進攻；由於當時烏國從西方獲得嘅坦克、步兵戰車等首次大規模投入戰場，烏方及其支持者一度對大反攻頗為樂觀。然而，反攻首階段並不如烏方預期，皆因俄羅斯構築了兩條綿密重複、每條又由多道子防線構成嘅「龍牙防線」，據英國戰爭研究報告評估，每平方公里平均布雷5,000枚，以縱深炮火輔助打擊，令進攻嘅烏軍裝甲部隊長時間暴露喺雷區和炮火之下！

事實係「全面反攻」至整個7月，西方對烏克蘭消耗巨大但進攻遲緩嘅抱怨不絕，喺咁嘅形勢下，戲子總統不得不承認「反攻進展不及預期」。其後，烏克蘭加大利用無人機進攻俄羅斯本土嘅力度，從靠近烏克蘭邊境嘅地方，擴展到俄國首都莫斯科等地，更開始有針對性地攻擊俄國重要軍事目標，例如8月9日，烏克蘭無人機擊中距離莫斯科僅50公里，為俄軍生產關鍵光學軍用設備和西方進口替代產品嘅謝爾蓋耶夫光學機械工廠。此後戰況互有得失，整體而言，誰「勝」都係死傷枕藉。

俄烏戰事打咗超過一年半，唔少客觀事實擺明對烏國不利，美國及西方即使有心挺烏，卻已有心無力，尤其是美國，好不容易通過臨時撥款法案，政府免停擺45天，惟臨時法案不包括對烏國援助嘅240億美元，拜登則強調美國喺任何情況下都不能中斷對烏援助。講真，美國黨爭嚴重，尤其共和黨內部分歧嚴重，極右派一直反對援烏，拜登如何擺平已甚傷神，美國自己財困，如今又要為戲子總統張羅軍援，怎一個「愁」字了得！西方國家已出現「烏克蘭疲勞」，阿哥，前世欠你咩？坦克、火炮、戰機你估紙摺㗎？想幫你都嚟唔切生產吖！