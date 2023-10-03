冰鑑春秋：日本已經束手無策？

日本新任農林水產大臣宮下一郎召開記者會，手裏拿着「吃吧‧日本」的標語牌，希望每個日本國民每月能吃一顆帆立貝，這樣一年就能吃12顆！而且每次吃一顆也不太可能，所以希望每次吃幾顆來支持日本水產。

這不免令人想起之前台灣在遇到鳳梨、石斑魚等農漁產品遭大陸限制時，官員也是出面要求民眾大吃鳳梨，甚至是「班班石斑魚」硬塞給學生的做法。這其實等於告訴世人，相關單位已經束手無策，如果大家不幫忙吃，政府已沒有更好的解決辦法了。

2022年日本共出口17.9萬噸帆立貝到大陸與香港，理論上每個日本民眾每年只要多吃5至7顆，就可解決大部分的問題。但日本每年自己本就消費帆立貝約22萬噸，所以這意味着日本國內必須對帆立貝消費接近倍增，才可能弭平產業所受到的損失。問題是，這波因為日本排放核污水受害的水產並非只有帆立貝，而是日本整個水產業都被波及，去年日本對大陸與香港出口的水產品總值1,626億日圓，帆立貝佔600億日圓，若大家都吃帆立貝，其他的水產又要靠誰來拯救呢？

何況核污水預計排放時間長達30年，難道日本國民能夠配合多吃30年之久嗎？更別提事實上不只中國大陸，南韓甚至美國對日本水產也產生疑慮，開始削減進口的數量，就連日本民眾也無法信任核污水的安全性，以致日本國內水產價格已大跌了30%至40%，這樣下去，日本難道能夠靠着補貼與民眾大吃就能解決水產業的危機嗎？為了東電公司的利益，日本已損失了數千億日圓，唯一的辦法就是立即停止排放核污水，否則效應必將持續擴大，日本水產業將面臨泡沫化的嚴重危機。