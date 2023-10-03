筆下風雲：華為無罪 懷璧其罪

匹夫無罪，懷璧其罪。這些年，中國科技發展一日千里，特別是5G通訊設備價廉物美，更令美國毫無招架之力。於是乎，美國以國家安全為名，卯足勁打壓華為等中國公司，更要求盟友跟從。說到底，國家安全是假，甚麼後門竊密從來沒有實質證據，只是美國自知無法與中國競爭，便使橫手將其扼殺，確保自身利益永遠稱霸。

德國作為美國的小弟之一，早前宣布將分「兩步走」逐步移除華為在當地的5G設施。第一步是兩年多後禁止德國3大電訊商在其「核心網絡」、即涉及用戶數據的小型運算中心使用華為產品；第二步是與營運商簽訂條約，規定不在「入口網絡」，包括移動通訊基站使用中國製設備，目標是在2026年10月前，將中國設備比例降至25%。

然而理想是一回事，現實又是另一回事。3大電訊商表明難以做到，尤其在「入口網絡」方面，目前1.2萬個5G基站中，約半數來自華為，夾硬拆除可能會導致「四處移動的網絡黑洞」。何況華為性價比高，效能優越，沒有其他公司能夠企及。若為了政治緣故而「去華為化」，不僅會令成本暴漲，更會拖慢當地5G發展步伐。

美國及其盟友老是以為，只要出手打壓中國，中國便無法翻身，西方的利益便得以保持，但這種觀念大錯特錯。過去歷史均證明，中國人「死於安樂」不出奇，但絕難「死於憂患」。反而，中國人的憂患意識強烈，在困境時更顯出生命力。過去中國對美西方有科技依賴，常認為「造不如買，買不如租」，結果落得被卡脖子的下場。經歷過如此深刻教訓，中國急起直追自主研發，若西方國家排斥華為，只會將自己與中國以至南方國家的科技鴻溝進一步拉闊。