政情：江玉歡唔撐觀塘開永久夜市

江玉歡

近日政府就推出「香港夜繽紛」，分別喺灣仔、西環同觀塘海濱設夜市。九龍東直選議員鄧家彪認為觀塘海濱有潛力，建議長期發展嚟做夜市。不過另一位議員江玉歡就唔係咁睇啦，擔心會令觀塘嘅規劃變得不倫不類，認為夜市可以每個周末舉行，但平日就唔好啦，唔好將珍珠變膠珠咁話。

對於喺觀塘開永久市集，江玉歡就唔係咁睇好啦，佢話自己聽到嘅第一個反應係「吓」喎。佢質疑今時今日嘅觀塘商業中心區同啟德，已經與昔日嘅宏圖大計有差距，如果做埋永久夜市，擔心兩個新區會變得「不倫不類」。認為畀市民輕鬆氣氛同帶旺經濟係兩回事，夜市可以每個周末舉行吓，畀小市民生活同做生意嘅人帶嚟另類體驗，但平日喺觀塘嘅打工仔六點放工好似鳥獸散，邊會有閒情逸致去海濱吹風啊。

話唔好將珍珠變膠珠 佢直言，維港邊嘅多個夜市「救到我哋一時，救唔到了一世」。好似荒島嘅啟德郵輪碼頭臨海環境浪費咗差唔多10年，如今又到堅尼地城、灣仔同觀塘，覺得除咗夜市、放吓無人機，係咪可以諗得周詳點，做吓完善設計，將珍珠做回矜貴嘅珍珠，唔好將珍珠變膠珠。

佢仲話其實香港最吸引人之處係維港景同燈光，奈何我哋只可以喺維港兩岸「行吓企吓」，連一間似樣嘅咖啡店都難搵。建議與其不斷喺海濱搞缺乏主題嘅夜市，不如喺中心位置做高價值嘅餐飲點，吸引旅客，好似阿根廷嘅Puerto Madero河邊區、伊斯坦堡嘅Bosporus岸邊搭水上的士前往餐廳咁。