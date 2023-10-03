政情：油尖旺關愛隊員 揭曾涉違禁聚案

各區關愛隊名單已經全部公布，遴選過程都可謂「過五關斬六將」，政府除咗要求成員冇從事違反《港區國安法》或不利國家安全嘅行為之外，都要「沒有刑事定罪紀錄」，之不過，雖則話冇刑事定罪紀錄，但係油尖旺區有關愛隊副隊長同成員，就曾經疫情期間違反禁聚令。

香港童軍總會被揭於2021年4月10日，喺香港童軍中心嘅酒樓大排筵席，為高層余煥懷舉行榮休晚宴，招待逾百人，涉嫌違反禁聚令及每枱人數限制等。余煥懷、負責活動統籌嘅高層梁婉冰，及香港童軍總會同涉案酒樓分別被票控。案中提及嘅余煥懷、梁婉冰，就分別係油尖旺富榮區關愛隊嘅副隊長同成員啦。

案件中，控方最後申請撤回余煥懷嘅傳票控罪；梁婉冰就喺宴會期間到唔同餐桌同食客傾偈，而帳單仲印有佢嘅名，佢又用信用卡支付款項，可見佢係擔當統籌同組織嘅角色，最後被判以自簽1,500蚊，守行為15個月處理。而富榮區除咗上述兩位之外，同隊嘅鄭旼恇係童軍九龍副地域總監，同屬童軍高層，所以12個成員當中，有3個都有童軍背景。

除此之外，都有唔少成員係2019年落選區議員、同兼任三會成員，好似尖沙咀西嘅成員李家良、九龍站區嘅副隊長梁幸輝都係2019年落選區議員；富榮區隊長譚錫俊同佐敦北區嘅岑鉅煦都係油尖旺區分區委員會副主席，旺角北嘅岑慧怡、大角咀北嘅韋子巒都係分區委員會委員。

「孫逸仙」喺關愛隊名單 而本報記者翻查關愛隊名單嘅時候，驚現有成員叫「孫逸仙」，而呢個名係孫中山同洋人交流時採用嘅名，唔知係咪想攞個好意頭呢？