全港首個恐龍公園 開幕日近萬人次入場

【本報訊】耗資千萬元打造、全港首個以恐龍為主題的兒童戶外遊樂場，於前日正式開幕。啟用首日吸引超過500名市民在場外排隊等候入場，全日合共錄得近一萬人次入場，當中不少為年輕家庭客群，趁中秋及十一節慶假期前來「放電」打卡。

巨型組合式遊樂設施矚目 Dino Park恐龍公園位於沙田新城市廣場1期5樓戶外平台，面積逾35,000平方呎。園內設有多達14項遊玩設施，當中以26米長、7米高、結集繩網、滑梯及攀爬架組成的巨型恐龍組合式遊樂設施，最為矚目。其他玩樂設施亦包括空中飛索、歷奇繩網、動感鞦韆等等。公園參考美國兒科醫學會對小孩喜愛恐龍原因作為設計概念，讓兒童於玩樂中認識自己，發掘自我潛能、鍛煉對外界觸感的靈敏度及四肢協調及平衡，配合2至12歲兒童的身體機能成長發展。

此外，園內亦有恐龍大軍跳舞表演、恐龍造型扭波波、恐龍探險工作坊等將不定時舉行。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯指，期望透過新公園開幕，可增加商場對年輕家庭客群的吸引力，刺激商戶人流及生意額，增加外區客群。