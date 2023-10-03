虛擬深海探險 2025年航天城體驗

MR技術 增強互動沉浸效果

虛擬深海探險體驗館由商場集團與國際級娛樂科技體驗集團Falcon’s Beyond成立的合資公司所創製。場地採用特效動態模擬器及混合實境技術（Mixed Reality，簡稱MR），增強互動及沉浸式體驗。入場訪客將彷彿登上深海考察潛水器，化身探險家，跟隨虛擬海洋生物穿梭於奇幻水域，或深入人類難以觸及的深海，探索稀有生物及奇特海洋地貌。