綠在區區人手不足 長者店外苦等暴曬

【本報訊】環保署「綠在區區」於10月1日一連兩日推出6倍積分，吸引大量市民帶同廢物到回收點回收，其中「綠在大埔墟」門外持續排長龍，抵受炎熱的天氣下，等候入店內回收儲分。有市民指回收店僅有3名人員協助，質疑人手不足，令長者需在高溫下排隊，安排失當。

大埔墟回收站當日僅3職員 環保署因應10‧1推出「回收額外賞」，「綠綠賞」會員於2023年10月1日至10月2日期間到「綠在區區」社區回收網絡進行回收，或利用智能廚餘機參與廚餘回收，可分別獲額外6倍及10倍的「綠綠賞」積分。額外積分吸引大批市民將家中所積下的回收物，都帶到綠在區區回收。

而位處大埔廣福道附近的「綠在大埔墟」，昨日早上約7時，已有逾20人於店外排隊。他們均「一袋二袋」提着多袋膠樽、廢紙等回收物，於陽光普照下等候入店內提交回收物儲分，部分人抵受不住陽光，撐開雨傘遮陰。市民陳先生指，店內只有3名職員工作，協助市民儲分及回收，人手十分不足，令長龍遲遲未能消除，慨嘆有不少長者需於炎熱天氣下排隊，批評署方及回收點安排不善。

根據「回收額外賞」計劃，「綠綠賞」會員可到全港任何一個「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」及「智能回收箱」，提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃樽、四電一腦、小型電器、慳電膽及光管、充電池和紙包飲品盒，每類指定回收物，在上述兩日可按量獲6倍積分。而會員使用智能廚餘機回收廚餘，每日可獲取額外10倍「綠綠賞」積分。

環保署回應指，綠在大埔墟已有5個職員工作，但由於該店回收量大約是一般周末的兩、三倍，到訪的市民比平常周末多40%，加上店內空間有限，因此有市民需要在店外排隊等候。而「綠在區區」的營辦團體已增加額外人手，這兩天整體運作暢順，個別回收便利點如「綠在大埔墟」及「綠在寶琳」在下午時段的人流較多，需等候15至20分鐘才能進入。營辦團體會按情況略為延長營運時間，以確保妥善處理市民交來的回收物。