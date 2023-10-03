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遊樂場長椅垃圾桶遭縱火

長順街遊樂場發生縱火案。 長順街遊樂場發生縱火案。
長順街遊樂場發生縱火案。
【本報訊】長沙灣長順街一遊樂場，昨日凌晨5時許，途人發現上址一個垃圾桶及一張長椅起火，火勢波及一個避雨亭，遂報案。消防到場開喉將火救熄，人員經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列作縱火，暫未有人被捕，事件中沒有人受傷。
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