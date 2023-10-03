拔槍無用警失威 司機拒捕撞4車突圍

車龍逼停滯路中 交警扑窗不成功 警隊「甕中捉鱉」都失威！警方昨日在長沙灣截查一輛涉嫌交通違例及行車證過期的私家車，惟對方司機拒絕依從，立刻踩油奔馳，飆至青山道一處路口時，才被前方車龍逼停。前無去路、後有追兵，私家車一度停滯路中，似乎插翅難飛，兩名警員見狀互相配合，一人拔槍指嚇車上司機，另一人揮動警棍嘗試扑窗擒人，但均未能收效，疑人突然開車狂衝，撞開附近至少4輛汽車突圍，趁兩名警員目瞪口呆之際，剷上行人路逆線逃遁。此番變故導致3人受傷，警方正設法「亡羊補牢」，緝拿在逃人士歸案。

該宗驚險截車事件發生於昨日中午12時許，警方西九龍總區交通部人員前往處理一宗交通案件途中，在青山道近大南西街發現一輛違反交通規則的黑色私家車，同時透過自動車牌識別系統偵測到該車的行車證過期，於是示意對方停車受查，但私家車司機未有理會，反而「愈叫愈走」，警員只好駕車尾隨追截。該輛私家車沿路踩油狂飆，駛至上址一個交通燈位的時候，遇上正在等候轉燈的車龍，私家車陷身其中，無隙可逃，隨之中斷該場追逐戰。

司機褪車逃 持槍警彈後 警員見到目標受困，於是作出前後包抄，其中一輛警車停於黑色私家車後方，另一輛鐵騎則攔路在前，兩名交通警員相繼落車，向對方步步進逼。二人上前截查，再次要求司機落車，惟對方聽而不聞，情況亦漸漸變得緊張。

網上流傳現場有人拍攝的影片，見到一名警員曾嘗試拍打及拉開私家車的車門，並且拔出佩槍，擎槍指向司機位及隔窗喝令對方，但該車司機依然故我，更一度試圖倒車離開，嚇得持槍警整個人彈後。

雙方僵持之際，另一名駕駛鐵騎的警員加入助陣，手持伸縮警棍扑向私家車車窗，他揮臂連扑至少7下，每一擊發出「嘭、嘭」聲巨響，但均未能敲碎車窗。正值此時，有人不甘心任人魚肉，突然發難驅車往右衝馳，強行逼退圍攻警員，再撞向旁邊兩條線的3輛的士和另一輛私家車，然後剷上行人路掉頭，逆線往荃灣方向逃去。警方本以為手到擒來，未料對方蠻撞突圍，只能滯留在車陣亂局中，目送私家車絕塵而去。

案件料涉毒品快餐車 事件一共造成兩名分別姓張（60歲）及姓詹（65歲）的哥頸痛，另有一名姓陳（41歲）女途人被撞倒，報稱腳傷及頭暈，當中張男經護理後無恙，另外兩名傷者則由救護車送往明愛醫院治理。至於捱撞車輛遭到不同程度損毀，其中一輛受損的士車身刮花，事後已駛離現場。案件暫列「狂亂駕駛、有人受傷」跟進，執法部門正調查可疑私家車的去向，全力追緝年約30至40歲的在逃司機。據了解，不排除案件涉及毒品快餐車。

有捲入事故之的哥稱，當時可疑私家車停在慢線，一名交通警員離開電單車後，阻截在場所有車輛，然後衝前協助擎槍警員，而後者亦朝可疑車舉槍大約20秒，「用槍指住佢（司機），但（司機）當阿Sir無到。」私家車之後突然抽頭，亂衝亂撞逃走，但他指車輛速度不算太快，估計該車馬力夠高，「踩行油」才成功衝出重圍。當被問及會否擔心爆發槍戰，「子彈無眼」可能殃及無辜，的哥笑言「冇得驚」，屆時只能找地方躲避。