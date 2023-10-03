外傭加薪跑贏通脹 工會倡再增膳食津貼

【本報訊】本港外籍家庭傭工「規定最低工資」上月底起上調，由每月4,730元增加至4,870元，加幅達3%，跑贏去年全年通脹1.9%；而膳食津貼水平亦由每月不少於1,196元，增加至不少於1,236元。香港僱傭代理協會主席張結民認為加幅合理，膳食津貼可再略為上調。

張結民表示，有部分僱主未能向外傭提供膳食，以膳食津貼代替，惟現時加至平均每日約41元的膳食津貼，不少外傭反映金額太少，只能買得起罐頭或即食麵，張認為津貼應增至每日最少60元，才較為合適。

張又指，聽說過有僱主擔心未能受惠新政策的外傭會辭職，再簽新合約，但他認為應該不會發生有關情況。因外傭每年都會調整薪酬，轉約也通常會加人工。他又指，釐定外傭最低工資，不應只考慮本港的經濟情況，應同時考慮入口勞工地區的薪酬作比較；相比日本、南韓及台灣等地方，當地外勞人工偏高，例如照顧長者的外勞，薪酬已過10,000元。