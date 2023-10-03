初入職場 大學生收入中位數 追和97年水平

【本報訊】不少本港年輕人對未來感到悲觀、迷茫，主因之一是欠缺上流機遇。有最新調查發現，年輕世代的收入出現較明顯改善，年約20至24歲的大學生，去年初入職時的收入中位數逾1.7萬元，相當於1997年水平。惟近年大學學歷持續「貶值」，調查的團體鼓勵青少年亦應多自我增值，應對職場發展。

新青年論壇參考1987年至2022年綜合住戶統計調查中，具有大學學歷人士的收入數據作分析，並以每5年劃分歷代大學畢業生的收入差異。結果發現，最新一代年輕人扭轉了過往「愈年輕收入愈低」的趨勢，第八代年輕人，即1998至2002年出生、年約20至24歲的人士，去年初入職收入中位數是17,424元，相當於1997年水平，且接近歷史水平；與第四至七代年輕人初入職只有1.4萬至1.5萬元相比，亦有明顯改善。

從事低技能職位趨增 研究同時發現，本港過去20年的大學學歷勞工供應，不斷增加，惟從事低技能職位的大學學歷勞工亦不斷上升，單是2018年，近17%大學學歷勞工從事低技能職位，創歷史新高，反映大學學歷貶值的情況持續。儘管比率曾一度回落，惟過去兩年再度上升，情況並不樂觀。

新青年論壇召集人鄧咏駿指，年輕人收入改善與移民潮有一定關係。過去數年數據反映，有相當數量的高學歷專業人士，如教師、會計師、律師、醫護等移民外流，以致相關業界高薪請人填補空缺。惟宏觀經濟環境惡化，包括貿易戰、美國加息、內地經濟轉型等因素，香港經濟難以獨善其身，大學學歷勞工收入及增速改善情況或難以持續。團體建議，政府加大力度引入新經濟發展，擴展不同類型工作予青年嘗試。青少年同時應增值自己，例如修讀碩士課程等。