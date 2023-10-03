東呼即應：打後腦起飛腳 南亞幫男女街頭混戰

【本報訊】南亞幫令人聞風喪膽，不少市民第一時間也會想起孔武有力的南亞漢。而日前網上就瘋傳一條影片，更用事實告訴大家南亞幫民風剽悍「巾幗不讓鬚眉」，有人說這段疑似在灣仔拍到的片段是「越南對印度」，真的假的無從得知，但政府繼續中門大開，南亞幫不分男女天天廝殺，分分鐘沙塵滾滾，殺錯良民。

掃帚手袋當武器 網上流傳灣仔街頭兩男女混戰的影片，片中一名穿着性感吊帶小背心的女子，在盧押道及駱克道交界十字路口傾電話期間，身旁一名黑衣壯漢突然出手拍打其後腦兩次，女子遇襲後反擊，用手袋充當武器擲向壯漢，惟壯漢亦向她施連環拳，女子一時不敵，只能亂揮雙臂，並拾起手袋扔向對方。

其後，壯漢欲離開之際，女事主不甘示弱從後追上，「飛腳」踢向壯漢，並再拾起地上雜物砸向對方。壯漢疑怯於其雌威不欲爭鬥，回頭反方向離開，不料女子再度追上，更擸起掃帚向其兜頭猛拍，壯漢揮拳還擊且戰且退。期間有途人目睹二人大戰，試圖出言勸止，惟女子仍邊打邊罵，相反壯漢則越過馬路向銅鑼灣方向狂奔，惟背心女仍尾隨窮追，最終兩人消失於鏡頭前。