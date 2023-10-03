醫健：成視在人：港人護眼意識不足 加速老化

奧比斯與香港眼科學會近日就有關紫外線及眼睛老化風險進行調查，共收到3,037份回應問卷，發現16%受訪者因工作需要每天長達5小時或以上暴露於紫外線之下，近60%受訪者的眼睛有老化風險，更令人關注是，86%的受訪者表示已出現眼睛老化的症狀，例如畏光、晚上視力變差、燈光帶有矇矓的光影等。調查亦顯示，香港人對保護眼睛的意識明顯不足。有20%的受訪者在陽光猛烈時從不會佩戴太陽眼鏡、帽子或攜帶太陽傘。

香港眼科學會會長李琬微醫生表示，長期暴露於紫外線下可加速眼睛老化，更導致嚴重眼疾如白內障、黃斑病變或眼睛長出翼狀胬肉等。是次調查超過一半的受訪者為50歲以上。在所有受訪者中，其中16%的受訪者每天需接觸紫外線超過5小時以上， 7.3%更每日接觸紫外線7小時以上，反映不少上了年紀的受訪者仍需要長時間面對紫外線的照射，對已經開始退化的眼睛，構成嚴重負擔。

李琬微醫生表示，有不少職業需要長時間在陽光下工作，例如建築工人、戶外運動者及攝影師等，部分行業更需要高度專注，甚至不能佩戴太陽眼鏡，容易導致雙眼疲勞。她又指出，大眾經常誤以為司機處於室內環境，但事實上，司機長時間透過車窗直視陽光，同樣對眼睛構成嚴重傷害。

倡使用太陽眼鏡防曬帽 她說，眼球是身體其中一個最脆弱的器官，紫外線能穿過透明的角膜進入眼睛，破壞眼球晶體，傷害視網膜，加速眼睛老化。因此，要透過使用能防禦紫外線的太陽眼鏡、防曬帽及太陽傘，減低紫外線直接進入眼球，保護眼睛。建議市民在挑選太陽眼鏡時，應多留意是否配有附有UV400或100%UV Protection的標籤，方能有效阻擋太陽光線對眼睛的傷害。

奧比斯