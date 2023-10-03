免疫組合治療 中晚期肝癌剋星 可望令腫瘤清零

肝癌為本港第3號癌症殺手，2021年全港共有1,447人死於肝癌，佔整體癌症死亡個案總數9.6%，其中手術切除是肝癌痊愈性治療的首選方案，但其主要適用於早至中期患者，平均只有約20%患者適合做手術。有機構研究發現，「免疫組合治療」能有助達致肝癌期數下降，可望讓中至晚期患者腫瘤清零。

2020年本港有1,735宗肝癌新症，其中大部分肝癌患者都是乙肝帶菌者。而本港有約6%，即近40萬人患有乙型肝炎，慢性乙肝患者患上肝癌的風險比一般人可高出100倍。

助降期數 增切除機會 香港大學外科學系名譽教授潘冬平指出，手術切除腫瘤是治療早至中期肝癌的首選，惟只有約20%患者適合做手術，因腫瘤範圍太大、 入侵主要血管或癌細胞出現擴散等皆不宜進行切除。

過往曾有本地研究指出，無法做手術的中晚期肝癌患者，生存中位數只有一年。潘冬平表示，現時有研究及臨床治療經驗證實，「免疫組合治療」是中至晚期肝癌的一線治療方案，其有機會達致肝癌期數下降，從而增加進行手術或其他根治性治療的機會，達致腫瘤清零，患者有機會完全痊愈。潘又指，「免疫組合治療」意指透過阿替利珠單抗（Atezolizumab） ，以及貝伐珠單抗（Bevacizumab），激活患者自身免疫能力對抗癌細胞，再透過抗血管增生標靶藥物壓制腫瘤生長，阻斷其營養補給。有43%在接受「免疫組合治療」後，腫瘤有明顯反應，另有逾三成患者在配合手術、消融或高選擇性栓塞化療後，其腫瘤完全清零。

療程期間 可如常生活 今年60歲的昌哥為乙肝病毒帶菌者，他於2021年確診晚期肝癌，右肝腫瘤達近17厘米。他指當時檢查的主診醫生曾斷言他最多只剩半年壽命，令他對人生再無希望。幸經家人勸導後，他決定繼續尋求其他治療方案，了解到新方案「免疫組合治療」後決定一試。他指用藥期間沒有不適或副作用，雖間中感到疲倦，惟療程期間仍可如常生活。經過12個月的治療後，肝癌指數明顯下降，肝臟功能維持良好。