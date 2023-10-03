10名SEN學童獲進步獎

【本報訊】由專注於改善家庭關係及促進家庭和諧的親和藝術慈善基金主辦的「親和藝術慈善基金——SEN 學童進步獎2023」，昨日舉行頒獎典禮。10名得獎學童在家人及評審見證下，各領取了獎學金及紀念獎座等，並分享了他們的得獎感受。而有關的進步獎，是專為有特殊學習需要（SEN）學童而設，而且並非純粹根據學業成績作評核準則。

接納孩子獨特性 發揮天賦 基金創辦人林湛峰和陳杏儀作為SEN學童家長的過來人，深深明白每個孩子不論是否SEN，都是獨一無二的。SEN學童在學習和生活上，均需要特別的環境及不同的輔助，家長亦需要付出更大的耐性及愛心陪伴孩子成長。

故此，親和藝術慈善基金鼓勵SEN學童家長及教育工作者透過細心觀察及賦予支持，多欣賞及肯定學童的小進步，接納每個孩子的獨特性，與他們同行每個成長里程碑，讓孩子的天賦得以持續發揮。

這次是該基金舉辦的第二屆SEN學童進步獎，對象是在香港就讀幼稚園、小學或中學的SEN學童，分特殊學校及主流學校兩個組別，每組別5個名額，選出共10名得獎者。甄選準則包括：學生的學業成績、自理能力、課外活動或生活上的突破；學生的突破為家庭及學校帶來的意義與啟發；照顧者、老師、導師同行者的角色，他們在過程中對待困難的態度及如何欣賞學生；以及照顧者、老師、導師的改變及如何陪伴學生一同進步。

是次的10名得獎者，分別經歷不同程度的語障、智力障礙、專注力不足及過度活躍症、自閉症、整體發展遲緩及讀寫障礙。