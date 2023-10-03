團體促設傷殘醫療券 助殘疾生進修課程

【本報訊】港府新一份施政報告於本月25日發表，有關注傷殘人士團體提出多項建議，包括促請設立傷殘人士醫療券，容許他們使用醫療券購買或租借樂齡科技產品，並建議在學生經濟援助計劃中增設殘疾人士組別，為其提供進修專業技術課程。

路向四肢傷殘人士協會就新一份《施政報告》提出建議，在傷殘人士基層醫療服務方面，協會建議設立傷殘人士醫療券，容許他們使用醫療券購買或租借樂齡科技產品，減輕購買醫療產品的經濟負擔。同時又提出增設樂齡科技租賃服務，供殘疾人士借用及體驗相關產品，了解是否適合自己的需求，再決定是否購買，確保傷殘人士能得到足夠的資助及支援服務。

購買或租借樂齡產品 協會又指出，疫情期間社福界人手綜合流失率上升，建議港府增加社會福利相關科系的培訓資助計劃項目，吸引更多學生就讀；又提出將短期培訓計劃擴展至所有社福機構，以助機構職員提升服務質素。同時，協會建議在學生經濟援助計劃中增設殘疾人士組別。

在不設置年齡限制下，讓因意外受傷或疾病而成為殘疾人士，可進修專業技術型課程，實現「專業轉換」目標。

協會期望，港府在社區規劃上貫徹「通用設計」理念，配合高齡化及無障礙規劃，並考慮家庭友善的需求，繼而加強社會對傷健共融的認識，構建傷健共融城市。