殘疾者兼任照顧者 盼放寬領雙津制度

港府應一視同仁 解決人手不足問題 上月一對智障中年兄弟在秀茂坪邨寓所，疑缺乏照顧下餓死慘劇，引起社會對本港照顧者不足的關注。有關注團體表示，現時受惠於傷殘津貼的人士，不可同時領取照顧者津貼的制度不合理；因不少同屬殘疾者及照顧者的人士都能夠衝破障礙，承擔照顧者的工作及責任。團體促請港府一視同仁，讓合資格殘疾者領取每月3,000元的照顧者津貼，解決社區照顧者不足的問題，同時紓緩殘疾人士經濟壓力。

港府宣布關愛基金下的4項經濟援助計劃恒常化，當中包括將低收入家庭護老者，以及低收入殘疾人士照顧者津貼計劃，金額由每月2,400元增至3,000元，本月起實施。香港失明人協進會昨表示，殘疾人士同時可以是照顧者，促請港府一視同仁，全面改善現行福利津貼制度。包括讓本身既是殘疾者又是照顧者之人士，與低收入的長者和殘疾人士之照顧者看齊，同等地領取傷殘津貼及照顧者津貼。

兩項津貼不存在雙重福利 協進會會長黃俊恒表示，不少殘疾者能夠衝破障礙，擔任照顧者的工作及責任，惟在現行制度下，傷殘津貼及照顧者津貼不可同時領取，做法並不合理。

他指出，同時領取兩項津貼並不存在「雙重福利」，因傷殘津貼是支援嚴重殘疾而引致的特別需要，而不少領取殘疾津貼人士同時有工作收入。再者，他表示照顧者絕對應被視為一份職業，故難以理解政府現行的做法，促請港府全面改善制度，讓合資格殘疾者，每月領取3,000元照顧者津貼。

每月額外領取三千元津貼 協進會副會長陳志剛則認為，要解決現時社會照顧者不足的問題，港府應進一步投放資源於本身有能力擔當照顧者的殘疾人士，除可解決缺乏照顧者人手外，亦可紓緩放棄工作、選擇擔任照顧者的殘疾人士之經濟壓力。

他又提及，現時港府定義的照顧者，除了不包括殘疾人士外，未成年人士同樣不合符資格；惟不少中學生亦有能力照顧家人的起居，建議港府將上述兩類人士，皆列入合資格的照顧者。

早前發生智障中年兄弟餓死慘劇。 陳志剛