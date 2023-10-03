逾15.4萬人趁10‧1半價睇戲
【本報訊】全港戲院前日適逢假期推出半價睇戲優惠。主辦方香港戲院商會公布，當日活動於64間戲院舉行，全日入場人次逾15.4萬人次，對比上個周日急增3.5倍外，亦打破近10年同日最高入場人次紀錄。
創近10年同日新高
商會提供初步數字顯示，前日半價優惠適用於約56套電影，而全日放映場次約2,012場，最終吸引154,401人次入場。全日票房收入約6,397,718元。商會引述入場市民的反映，有市民指是次優惠機會難得，專程帶媽媽共敍天倫。商會又指將累積是次經驗，日後推出更多不同種類的推廣活動，以長遠帶動市民對戲院及電影業的關注。
惟東網記者當日上午到旺角區戲院視察，當時輪候購票隊伍僅「小貓三、四隻」，及至中午時間人流才開始增加。有市民分享，一星期前已知道可享半價優惠，早已決定當日到來觀看電影，更期望日後可多推出優惠，認為有助刺激電影經濟復甦；但有市民認為，半價電影票欠缺吸引，重點是電影是否吸引。
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