逾15.4萬人趁10‧1半價睇戲

創近10年同日新高

商會提供初步數字顯示，前日半價優惠適用於約56套電影，而全日放映場次約2,012場，最終吸引154,401人次入場。全日票房收入約6,397,718元。商會引述入場市民的反映，有市民指是次優惠機會難得，專程帶媽媽共敍天倫。商會又指將累積是次經驗，日後推出更多不同種類的推廣活動，以長遠帶動市民對戲院及電影業的關注。