觀塘海濱夜市規模小 議員倡善用維港景吸客

【本報訊】港府推「香港夜繽紛」谷夜經濟，其中於灣仔、觀塘及堅尼地城舉辦一連數天的海濱夜市，吸引不少市民趁中秋節逛夜市及賞月。有議員認為觀塘海濱有潛力發展長期市集，並擴大規模，加入特色主題。批發及零售界議員亦指，有灣仔海濱市集檔主稱近日的生意不錯，認為未來可於指定地點續辦夜市。另有議員建議善用維港景色，加設高價餐飲，吸引旅客多消費。

全長兩公里 僅3檔賣食物 議員鄧家彪表示，觀塘海濱是九龍東居民的消閒熱點，由九龍灣至茶果嶺超過兩公里，若以行車天橋計有22節，目前的市集只用了約兩節，規模仍較小，而市集主要售賣手工藝品，僅得3檔售賣食物。他認為該處的海濱有潛力發展成長期市集，推出不同特色主題，配合日後落成的啟德體育園，以及2025年本港有份承辦的全運會，屆時可以吸引更多市民及旅客。

夜市帶動商舖人流及生意 議員邵家輝亦指，灣仔海濱市集近日有很多人前往，部分檔主反映生意不錯，認為於夜經濟活動下，晚上外出的人較之前多，帶動附近商舖的人流及生意。

他建議當局持續舉辦相關市集，並增加售賣小食的攤檔比例；但不建議全港18區都設市集，擔心分散人流，相信在特定地點或商場舉辦，會更合適。

議員江玉歡則於社交平台表示，香港維港景色等最吸引旅客，惟維港兩岸咖啡店不足，令旅客及市民只能於海旁「行吓企吓」，認為港府可考慮在中心位置做高價值的餐飲點，倣效外地善用環境，增加旅客消費，而非不斷在海濱舉辦缺乏主題的夜市。