平價食肆受惠人潮 旅遊旺區生意微升

逾百萬內地客長假期訪港 縱使尖沙咀街頭於十一內地長假期下回復熱鬧，惟於港人多北上或外遊，旅客消費亦難以抵銷外流的消費力。旅遊業界人士推測內地訪港旅客人數逾100萬，惟仍未重返2018年新冠疫情前水平，相信不少旅客已習慣於內地旅遊而未必來港。零售業界則指旅遊旺區生意有低雙位數升幅，回復疫前60%至70%的水平。不過，本報記者發現，縱使內地旅客人數回升，但他們的消費習慣已改變，連鎖快餐店聚集最多旅客，而非到高檔食府。

根據入境處數字，十一有約17.7萬名內地旅客訪港，連同上周五中秋節、上周六，3日共有約46萬名內地人來港。旅遊促進會總幹事崔定邦推測，十一長假期間將有逾100萬名內地旅客訪港，惟仍未重返2018年，即新冠疫情前水平。他解釋，航空公司運力未恢復，影響內地較北部的旅客來港，另有不少旅客因為本港消費貴，加上內地旅遊景點的環境於疫下已改善，寧留於內地旅遊。

倡多辦活動改善承載力 崔定邦建議夜市等活動應長時間維持，當局則可透過小紅書等內地社交平台宣傳，推動深度遊，可聯同深圳及澳門等地，組織共7至8日的行程吸引旅客。至於本港北上出境人次較南下入境人次多，崔認為，港人習慣長假期外遊，而內地一些城市例如深圳，其餐廳數目及菜式亦比本港多，對港人有吸引力，若要吸引更多旅客來港，需要在各項旅遊措施多下工夫。

批發及零售界議員邵家輝亦指，業界反映部分傳統旺區生意有低雙位數升幅，但只能回復至2018年時約60%至70%水平，坦言疫情期間零售業界經營艱難，現時隨着旅客逐步返回本港，旅遊旺區亦人頭湧湧，希望本港舉辦更多活動，並改善承載力。

不過，即使內地人回港旅遊，但消費力亦未必如前。記者近日到尖沙咀一帶視察，發現快餐店、茶餐廳為內地旅客熱愛聚集的地方，例如位於星光行的麥當勞及大家樂，於中午前後已「全天候」滿座，食客都要等位，場內普通話呼喊聲不絕。快餐店職員忙個不停，訂餐後需時至少15分鐘才能取餐。相反，部分餐價較高的餐廳則比較遜色。