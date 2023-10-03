市建局財困 研分期收購紓壓力

陳穎欣

【本報訊】市建局現時最主要的收入來源，是依靠將重建項目推出招標，從中標合作發展商收取前期款項。不過，相關款額容易受到市場波動及整體經濟及利率牽引，對市建局的財務穩健構成「不可抗逆」的風險。市建局主席周松崗早前在傳媒茶敍表示，去年度淨虧損為35億元，是近10年來首次「見紅」，最快下年度要借貸，包括考慮發行綠色債券。而相當於同區7年樓齡的收購價，亦對市建局的資金流構成壓力，惟發展局明言暫不檢討相關補償機制，市建局需要更多資金以落實多個大型重建項目。

面對未來財政需求增加，市建局回覆本報指，正制訂合適的財務策劃方案，包括因應政府已批准市建局提高借款上限由60億元增加至250億元，目前已完成初步借貸框架；並會靈活調整開展項目的時間，規模較大、收購補償支出較高的重建項目，亦會研究以分期展開、分期收購的方式，紓緩在某一時段的財政壓力。

議員冀施政報告關注重建 議員陳穎欣認為，只有加快重建才能令居民可以在安全的樓宇居住，亦能透過重新規劃提高環境質素。她希望本月公布的《施政報告》能在推進舊區重建有所着墨，並會向發展局及市建局跟進，要求相關部門正視，提速、提效做好整體收購重建研究、落實具體方案，追趕數十年樓宇的老化速度。