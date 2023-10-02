南亞偷渡禍香江 虛耗公帑毀治安

假難民被港人形容為「治安毒瘤」，絕非浪得虛名；本港大部分罪案，都有其身影。如何切除這毒瘤，為香港開太平，早已成為社會討論焦點。然而，多年來港府議而不決，對免遣返聲請機制頻遭濫用視若無睹，變相放任縱容；即便各界大聲疾呼、出謀獻策，卻遭到官員無視；結果，偷渡湧入本港的假難民愈來愈多，導致公帑被虛耗，市民痛心疾首之餘，還要繼續擔驚受怕。

故意躲藏 浪費人力 就在前日上午8時許，有市民在大嶼山以南的索罟群島，發現一群南亞漢揮手呼救，於是報案；惟當救援人員趕至現場一帶搜索時，卻未有任何發現。直至傍晚6時許，執法人員再接獲報案人通知，救援人員同晚約9時15分才在大鴉洲附近發現8名南亞假難民，其後以涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」將他們拘捕，並押返長洲執法部門扣查。

索罟群島面積說大不大、說小也不小，何以市民能聽到該批假難民呼救，而當局出動海陸空大規模搜索，卻足足花近13小時呢？不難猜想，該批南亞漢偷渡來港或許是欲謀不軌，擔心被執法人員發現及拘捕，於是看見是普通市民便大聲呼救，看見是執法人員，便故意躲藏起來；直至實在無法繼續堅持下去，才現身被捕。這種行為，無疑是進一步浪費當局人力物力。

平情而論，該批假難民獲救時並無受傷，非不良於行，身體亦無大礙；倘若非心虛，而是一心一意求救，他們何不停留在當眼處等待救援呢？難道他們已停留在當眼處，只是救援人員粗心大意嗎？不太可能吧。進一步來說，假如這批假難民真的是在本國受到迫害，存心為尋求庇護而來，既非理虧，何不光明正大，而是選擇這種鬼鬼祟祟的方式呢？

可笑的是，按本港現行制度，即便該批假難民是偷渡「現行犯」，亦不會立即遭到遣返；當他們提出酷刑聲請，聲稱遭受政治迫害後，即便最終申請不獲批，他們依然可滯港一段時間，期間不用為社會作出任何貢獻，卻可以享受由本港納稅人辛勤工作後賺來的稅金，甚至不夠錢花還可以「打黑工」，或與黑幫「拍住上」充當廉價刀手，作奸犯科。

隔離設施 闢難民營 數字不會說謊。港府每年花費在假難民身上的公帑開支巨大，過去11個年度港府已用了約96億元公帑，加上本年度的14億元預算花費，虛耗的公帑勢破百億元。港府慷納稅人之慨，換來的是假難民恩將仇報，去年共有2,803名非華裔人士干犯刑事案件被捕，當中絕大部分是假難民。這種由納稅人出錢、假難民出力禍害港人的荒謬慘況，至今維持超過10年；港府仍然不作為，難道還要市民忍受多10年嗎？

事實上，為擺脫慘況，社會上不斷有聲音，提出各式各樣的解決辦法。其中，東方傳媒機構為民請命，建議把丟空的隔離設施闢作禁閉式難民營，將假難民集中管理，再按法律程序盡快遞解出境，真正做到把罪案關進籠子裏，更得到各界肯定及讚揚。有學者及議員不但明言絕對可行，更指隔離設施遠離人煙，正是難民營的最佳選址。

須知道，假難民在本港大多無親無故，並無落腳點，只能依靠政府津貼來租劏房居住；本港的隔離設施選址大多山明水秀、空氣清新，絕非劏房可媲美，難道不是一種優待嗎？真正的難民只求有瓦遮頭、三餐不愁，便已滿足，怎會諸多挑剔呢？

惟有一心想吃「大茶飯」然後「衣錦還鄉」的假難民，才會擔心受監管。港府若設難民營，不但可有效管理難民事宜，更可起到阻嚇假難民來港之效，一舉兩得，何樂而不為呢？綜觀世界，設置難民營的國家絕不罕見，有些西方國家甚至推崇備至，以應對戰亂地區的難民，港府又有何顧忌呢？