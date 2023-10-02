龍七公：軍援壓力日增 戰和分歧加深

俄烏戰火持續，烏克蘭反攻近日終見起色，在各個戰線皆有小突破，其中以頓涅茨克州反攻進展較大，重奪巴赫木特南部屏障克利斯奇夫卡的意義非凡。然而，烏軍的小勝是以巨大傷亡作為代價換取的；俄羅斯防長紹伊古日前披露，9月共消滅逾1.7萬名烏軍，摧毀武器裝備2,700多件，其中包括多款歐美新型軍援裝備。權衡之下，以「慘勝」來形容烏軍反攻進展，絕不為過。

烏軍慘遭俄國打臉 不過，要數最為打擊烏軍士氣的，莫過於慘遭俄羅斯打臉。烏克蘭特種部隊早前在社交平台上，大肆宣揚空襲俄羅斯黑海艦隊總部的行動取得巨大成功，造成俄軍至少34名軍官死亡及105人受傷，其中包括黑海艦隊司令索科洛夫。若能擊殺索科洛夫，無疑是重創了黑海艦隊的指揮系統，對俄軍掌控克里米亞半島是一次重大打擊。可惜的是，不到一天時間，俄方便亮出索科洛夫出席軍事會議的畫面，狠狠地摑了烏克蘭特種部隊一巴。或許有人猜疑片段可以造假，畢竟只是視像會議畫面。但是，既然俄方敢於亮出片段，即便是造假，也說明索科洛夫至少還活着，最多就是在遇襲中受傷。

戰場上訊息是混亂的，對於當事國宣布的「喜訊」，旁觀者普遍採取半信半疑的態度。一旦確認其中有攙假，或多或少都會讓人猜疑其他消息的可信性；何況，今次是重大戰果證實是虛報，對於支持烏克蘭一方而言，可謂是一場歡喜一場空；對於前線烏軍來說，士氣打擊恐怕更大，甚至開始對是否能打贏這場戰爭產生懷疑。

前線的士氣受挫，帶來影響有限。縱然沒有士氣，仗還是要打的，畢竟這是一場保家衞國之戰，投降或後退意味着死亡，根本沒有退路可言。然而，盟友的決心一旦受動搖，可供選項就多了。雖然歐美國家對於軍援烏克蘭可謂是不遺餘力，例如德國為了軍援烏克蘭，消耗了本國庫存，結果不得不向瑞士回購25輛豹2主戰坦克，但是各國內部實際上也分為主戰派與主和派；隨着烏軍戰況一再失利、看清俄軍沒有進一步侵略歐洲的意圖，加上俄羅斯站穩陣腳，戰爭態勢趨向長期化，且軍援已經傷及本國根基，民間要求停止軍援、促進和談的呼聲愈來愈大，主和派漸漸得勢。

即便是美國也不能幸免。有美媒披露，美國國務院及國防部對軍援烏克蘭的意見出現分歧。國防部被指向烏軍提供武器的速度過慢，態度也較國務院謹慎。據報，主因是美國參謀長聯席會議前主席米利認為，不應同意烏方所有要求，而是要在某個特定時刻向烏軍提供所需武器；他去年甚至曾敦促烏克蘭不要錯過外交途徑解決衝突的機會。雖然米利的說法惹來國內主戰派及烏克蘭一方不滿，但從現時局勢來看，米利是有先見之明的，就連白宮也不得不承認，米利的說法是有道理的。