冰鑑春秋：誰逼北韓快速核武化

北韓最高人民會議宣布，已將北韓的核武國家地位載入憲法，金正恩更明言，北韓的核武政策已永久化，將成為國家基本法，要讓任何人都不能藐視北韓。南韓則嗆聲韓美日將會與國際社會一起加強向北韓制裁和施壓，重申一旦北韓使用核武，必將招致其政權滅亡。

民窮國弱的北韓，怎麼能在如此短的時間內變成掌握陸海空與水下，四位一體打擊能力的核武強權呢？答案就是美日韓聯手共同促成的。

自2011年底金正恩接班後，短短十多年，北韓幾乎是以人類史上最快的速度打造出陸基、海基、空射與潛射彈道導彈，這中間當然明顯有外部勢力提供技術援助，但北韓之所以要窮盡舉國之力投注研發，也是因為美日韓在政治經濟軍事上給予的壓力實在太大所致。

美國的條件很簡單，只要北韓不放棄核武，經濟與軍事制裁就永不停止，但對北韓來說，放棄核武等於靜待南韓併吞，所以美日韓的制裁愈強烈，就是愈逼着金正恩研發更讓美日韓難以招架的武器。而俄烏戰爭更證明金正恩的策略完全正確，烏克蘭當年聽從美俄的甜言蜜語放棄核武，結果就淪落到今天的窘境，北韓要是也聽信美國，下場絕對比烏克蘭更悽慘。

現在在美國的壓力下，中俄朝被迫緊密合作，而有了中俄兩大靠山，南韓與美日無論是加強制裁，或是擴大軍事演習，只會逼着北韓更加靠攏中俄，並且研發出更致命的武器。就好像華為被美國制裁，只有窮盡一切辦法研發獲取新技術，才能夠擺脫美國的封鎖夢魘一樣，美日韓現在其實也正逼着北韓快速核武化。明明可以靠協商會談讓北韓放緩腳步，卻偏偏要逼對手快跑，美國人腦袋灌的水泥，還真不是普通的多。