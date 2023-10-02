橫眉冷看：選票面前 裝傻扮懵

假如學校其中有一個班級的師生鬧矛盾，彼此公說公理、婆說婆理，孰是孰非，暫時難一言以斷。身為校長的，理當居中協調，盡快找出問題癥結，協助雙方取得諒解才是。天底下不會有校長傻不楞登，自個兒走進課室，坐在學生群中，一起去抗議和訴說老師的不是。事關一旦球證不再客觀、公正，球場的規則就會亂了章法。

可惜，今日的世界愈趨顛倒，一個中、小學校長都不會做的荒唐事，堂堂美國總統卻是樂此不疲，西方政客為了爭取選票，甚麼底線都可以打破。近日美國三大汽車廠的工人發動示威，一度要求資方加薪40%，如此「獅子大開口」，車廠無法接受，故雙方的談判陷於僵局。

勞資矛盾的是非對錯，有時候清官難審，工人的訴求或許合理，但也不代表必然是合理的。美國總統高高在上，該「離地」的時候就要「離地」，面對這類工業行動，充其量只能給予指導性的意見。偏生現任白宮主人拜登不然，他為了討好車廠工人，竟然赤膊上陣，走到工人群中，一起向車廠抗爭。

過去從沒有在任的美國總統，會以同樣方式介入勞資矛盾。拜登自鳴得意，以為開創了歷史先河，其實是因為以往當總統的還能保持一點最高領袖的範兒，而今日的拜登，卻連做人底線也放棄，為了籠絡選民，可以無所不用其極。美國曾是世界第一大汽車生產國，但時至今日，產量跌至只佔全球1.6%，究其原因，是美國生產成本太高，車廠的競爭力早已不如往昔，假如再輕易大幅度加薪，只會迫使更多車廠撤走，最終受損的還是工人。這些道理拜登未必不懂，只是在白花花的選票面前，他選擇裝傻扮懵。