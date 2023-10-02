龍吟虎嘯：唯武器論會再破滅

一貫迷信美國先進武器戰無不勝的烏克蘭總統澤連斯基，日前興高采烈宣布來自國防部長烏梅羅夫的好消息，美國M1A1阿布拉姆斯主戰坦克已經運抵烏克蘭，正在準備強化烏國的戰鬥旅。消息說，美國拜登政府承諾提供31輛M1A1阿布拉姆斯主戰坦克，時下已經交付了10輛，今年秋季將再交付21輛。

過去一年多，澤連斯基最主要的外交活動，就是千方百計向美國、西方哀求各式先進武器；敗仗愈多，他哀求的武器愈先進。今次美國31輛M1A1主戰坦克會是甚麼命運，會引致烏克蘭多少敗仗，不問可知。莫斯科說，美製主戰坦克無法改變戰局，所有援烏武器只會在戰場燃燒。

美國之所以敢挑唆和發動俄烏之戰，澤連斯基之所以夠膽給美國當槍使，最重要的原因，是他們認為美國的先進武器無敵於天下，俄羅斯的陸海空常規武器平均比美國、西方最少落後30年；美國、西方和澤連斯基都是唯武器論者，迷信先進武器必然可以打敗落後武器。然而，事實一再教訓他們：再先進的武器，攻擊能力、防護能力再強大的武器，也有被相對落後的武器摧毀的可能和機會。人的因素、人的主觀能動性，往往可以改變一件武器先進落後、發揮作用與否的狀況，戰場形勢千變萬化，極其複雜，唯武器論者看不到這點，只見樹木，不見森林，肯定吃大虧。

俄烏之戰中，在武器支援上，美國對烏克蘭的態度是又要馬兒跑，又要馬兒不吃草或少吃草，表現得並不慷慨，一定是烏克蘭連吃敗仗，澤連斯基大吵大鬧、又哀又求的情況下才擠牙膏般擠出一些先進武器。在廣闊的戰場上，在雙方數十萬大軍的決戰中，在戰場形勢多變複雜的較量中，區區幾十輛先進坦克、火箭炮、若干無人機、反坦克導彈、貧鈾彈、先進戰機，根本是杯水車薪；在俄羅斯各類武器和靈活戰術打擊下，不但發揮作用十分有限，而且會很快被無情摧毀。