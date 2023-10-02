坦言集：檢討反思

以恒大為首的中國內房企業的問題，絕對不是私營企業受國營企業壓迫或政府歧視的問題，反而是中國私營企業的根本性質。表面上，中國的經濟改革開放強調學習資本主義，全力推動市場化，可是從開始便不了解資本主義，不懂資本主義發展的歷史，因此不知道資本主義發展中的種種問題、種種轉折。

市場化早已不是野蠻資本主義時期的森林原則，弱肉強食，也不容忍豪強用自由貿易但官商勾結為實地操縱市場。即使歐美資本主義，也給市場加上眾多的束縛，將之規範化來監管。

中國一段時間還是政治掛帥，學香港、學美國，把中國傳統的制度優勢、中共與國人上百年奮鬥的體制與創新精神拋棄，實質推行去中國化。近幾十年中國政府與社會與這種錯誤無知鬥爭，也與美國西方勢力介入中國鬥爭，有成功，有失敗，但還是擺脫不了市場化、美國化的政治認知舛誤。

房地產泡沫在中國不單止是市場因素，以恒大為例，實際是政府塞責，讓貪污舞弊造假欺騙的犯罪集團（不是企業）竟可借債一、二萬億元人民幣，且在內房企業乃至私營企業中作出惡劣示範，帶頭貪贓枉法，損害國家及社會利益，製造出今天泡沫穿破的危機，以及比當前危機更深遠的困難。

一家人、一家企業、一個行業的胡作妄為，竟可延續多年，形成如此的大危機，這使中國的改革開放蒙羞，亦強迫改革開放要好好地深刻反思。房地產泡沫有國內外先例可鑑，有識之士也早有警告，可惜政府還是掉以輕心，其中應受上述市場化、美國化的思維蒙騙影響，也反映出對泡沫危機的認識不足，資訊缺乏，到危機爆發時才驚叫。

為甚麼恒大等在現行體制下可以高槓桿化借債萬億元？假若政府是要認真地解決現時的經濟困難，便要從根本入手，挖掘恒大等為甚麼可以這麼長時間、這麼愈來愈厲害地製造這樣大的泡沫騙局。這也應便是對現行改革開放措施全面檢討，特別是不少從外進口以及在本地粗製、掛羊頭賣狗肉的所謂市場措施、市場主義。

房地產泡沫已暴露，但牽連所及，政府及社會應可看到金融方面有着更大的泡沫、更大的危機。早段時期暴發戶式的誇張浮躁，在中國足協和恒大的案例中，應可引出足夠的教訓，好好檢討反思了。