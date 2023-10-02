政情：見袁國勇猶如上堂 張欣宇心情激盪

之前都講過有議員見到女排即變粉絲，但係張欣宇同人重逢竟然係變咗「學生」喎。睇嚟對方必定好有分量。

張欣宇喺社交平台貼文，話前日朝早去咗香港大學出席一個活動，事前滿心期待，希望把握機會同一個人重聚。邊個？就係港大微生物學系講座教授袁國勇。唔單止有分量，簡直係重量級呀！張欣宇話仲形容喺重見前，心情既激動，又有啲忐忑。

原來袁有份提名張 後續係……見到面之後，張欣宇話袁國勇主動同佢講，時常會喺電台同電視聽到佢發表意見，「你廢話唔多，應該要繼續咁樣。」張欣宇話喺呢這一刻，真係好似一個學生畀先生點評功課嘅感覺，亦鬆咗一口氣。

究竟張欣宇同袁國勇有乜淵源？講故嘞！喺大約兩年前張欣宇參選立法會，袁國勇係佢提名人之一，佢話嗰時大家並唔相識，係通過喺港大讀書年代嘅另一位導師穿針引線，先有機會當面向袁國勇介紹自己，同攞到提名。

佢憶述嗰次面對面交流足足持續咗近兩個小時，好似係上咗一堂世界級嘅大師課，而袁國勇提出嘅期許同勉誡，以及佢願意信任後輩同畀機會嘅胸懷，令佢銘記於心。