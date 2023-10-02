政情：低預算買餸 郭偉强議價 檔主不為所動

銀紙縮水，百物騰貴，即使一手好廚藝，買餸都要精打細算先至得。議員郭偉强日前拍片，佢以「教煮」之姿，向兩位有意下廚嘅社區幹事示範炮製家常小菜。但喺「露兩手」之前，必須先往街市購買食材，然而四餸一湯，預算只得200元！到底有咩辦法，可以令手頭上兩張「紅衫魚」嘅購買力發揮到淋漓盡致呢？

得200蚊 要整4餸一湯 其實郭偉强只得「講價」一招，兼且唔係萬試萬靈，譬如佢問賣蝦檔販「有無價講？」換來堅決回應話「無！」可能人家企硬嘅氣場太震撼，郭偉强驚呼「咁點算呀？」對方氣定神閒咁話「咪畀錢囉！」不過見佢講價失敗，送多隻大蝦聊作安慰。

喺另一個魚檔，郭偉强用20元購得一條約莫兵乓球拍咁大嘅鯧魚。達成交易前，郭偉强問檔販可否收平啲，身旁嘅社區幹事跟住就問鯧魚價錢。檔販道出銀碼後，隨即以退為進，揚言「不如我送畀你啦」，郭偉强當然耍手擰頭，堅持付費，結果咁就促成買賣。其實檔販們都係針鼻削鐵、微中取利，郭偉强同兩位社區幹事講，陣間買煲湯同炒餸用嘅豬肉，講價唔好咁兇狠，皆因佢都明白到，近日豬肉嘅來貨價好貴。

當葷素食材都準備好，郭偉强就製作拿手菜式「豉油王煎蝦」。見佢先將大蝦剪頭去尾，繼而放入鑊中煎煮，灑酒辟腥之餘，又淋上葱花豉油醬汁，整色整水確係到家。之後佢就邀請香港專業廚師總工會主席羅克聲，炮製「豉蒜涼瓜炆鯧魚」、「蓮藕芹菜炒腩片」、「金蛋浸紅莧菜」同「勝瓜豆腐鮮草菇肉片湯」等，都盡顯廚藝功架，令人食指大動。