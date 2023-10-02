政情：深夜貼文似電騙 韓俊賢搵街坊借錢

話同物流商糾纏 條數搞唔掂 營運資金接近「乾塘」嘅民主黨，有成員苦嘆周轉不靈。該黨嘅交通政策發言人、葵青區前區議員韓俊賢嘅社交平台，前日發出「江湖救急」嘅貼文，指出現「臨時生意問題」，需要資金周轉，仲強調唔係畀人盜號，「真係我出」咁話！到底要幾多錢至可以紓緩迫在眉睫嘅資金需要？佢就講得比較隱晦，曾向網民透露有街坊義助，惟尚欠約5000元，跟住又修正話仲要4,000元左右。事情發展到尋日下晝，佢公開話「小弟嘅事務暫時解決了」，至於借錢周轉嘅來龍去脈，則未有詳細交代。

答應會原銀奉還 喺2019年區議會選舉中，韓俊賢贏得葵青區議會長青選區嘅議席，但隨後就涉及2021年區議員辭職潮，代議士嘅身份就到此為止。睇番佢前日嘅「地球Post」，劈頭就話「如果尋晚夜瞓嘅朋友，可能有見過我曾經喺凌晨三點出個一個po（貼文），講因為小弟有臨時生意問題，需要周轉」可見佢之前已透過社交平台「嗌救命」，之不過錢銀煩惱未消。佢補充話「件事情後續上竟然仲有手尾，我今次唔寫個銀碼出嚟，但好希望真係盡快解決」。佢向施以金援嘅街坊答允「原銀奉還」，又話會送上手繪字圖「以報答喺我危難之際襄助」，跟住就上載電子支付嘅二維碼，懇求街坊仗義解囊。

至於所謂嘅「危難」，韓俊賢就發另一則貼文解釋，指外國合夥人「同啲貨運物流貨倉等聯絡，因為語言不通而導致貨款誤傳、重複課款等等」從而出現周轉問題。佢話已決定接手相關事宜，確認尚欠5,000元，奈何手頭資源耗盡，惟有厚顏再問，又重申並非詐騙，冀獲援助，渡過難關，強調並非「情勒」，但稍後佢修正話仲要4,000元左右，希望有心人打救，又指自己「情緒差到想做傻事」。

可能4,000元唔算係大數目，較容易得到「明！撐你！」嘅街坊支持。尋日韓俊賢宣布事情暫時解決，又為自己未有及時回應，令到大家擔心而致歉。或者佢都好明白，外界關注佢公開「撲水」嘅詳情，承諾稍後會有簡單說明，但又「閂定後門」，話「部分稍涉私隱，未必可以詳細對外公布」。

韓俊賢