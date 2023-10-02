小犬增強為風暴 路徑仍未明

【本報訊】本港上月經歷完超強颱風「蘇拉」及500年一遇的黑雨來襲，今個月或會迎來另一個颱風。現時仍處於馬尼拉對開海域的熱帶氣旋「小犬」，其強度已增強為強烈熱帶風暴，天文台預測小犬會移向呂宋海峽至台灣南部一帶並逐漸增強，隨後則可能進入南海東北部，並有機會在本周四、五（10月5日及6日），以強颱風級別闖入本港800公里及400公里範圍內，而本周後期廣東沿岸有驟雨及風勢較大。不過，受另一股東北季候風影響，小犬隨後的路徑及強度依然存在變數。

本周後期有驟雨 昨午4時，小犬集結在馬尼拉之東北偏東約920公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域並逐漸增強。天文台熱帶氣旋路徑資訊所示，小犬預料會在今日增強為強烈熱帶風暴，可能在隨後4天進一步升級為強颱風，期間有機會從呂宋及台灣之間橫過，並在本周四進入本港800公里範圍，中心附近最高持續風速或達每小時175公里，翌日則可能再闖入400公里範圍，但強度預料稍弱，持續風速料達每小時165公里。

至於昨日天氣，天文台指高溫天氣持續，市民請補充足夠水分，慎防中暑。另有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，早晚大致多雲，日間部分時間有陽光及酷熱，最高氣溫約攝氏34度，吹微風，漸轉吹和緩東至東北風，風勢間中清勁。展望未來兩、三日部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。