壞電腦失舊照沮喪 26歲仔西區蹈海亡

電腦整唔掂，灰爆萌死念！一名男子早前遇上電腦故障，不幸喪失舊照片等重要資料，他懷疑因珍貴回憶再難重溫，連日悶悶不樂，至昨日難忍鬱憤，竟然在西區蹈海輕生。雖然目擊市民用盡方法營救，但事主迅即被海水淹沒，失蹤逾一小時才被消防蛙人救起，最終返魂乏術，陪同他送院的父母「白頭人送黑頭人」，只能黯然慨嘆。另外，一名身份不明的女子，昨晨被發現在黃竹坑近岸海面漂浮，送院後不治，有人事後聯絡執法部門，報稱是死者丈夫，指妻子留下「死亡短訊」後失去音信，人員正設法查證死者身份。

昨日接近中午12時，一名男子在西區中山紀念公園的海濱長廊墮海，附近途人目擊過程，立刻拋下救生圈和致電報案，其中一名熱心黑衣男更跳入海中嘗試救人，可惜事主旋即被海浪沒頂，未幾失去蹤影。救援人員接報趕至現場，消防亦派出蛙人落海搜救，經過超過一小時搜索後，蛙人才尋獲事主，將他抱救上岸。

攜機墮海 途人營救受傷 根據調查，事主姓林（26歲），現場所見，他的腹部脹滿，雖然不省人事，眼皮並無合上，露出空洞無神的目光，面色一片蒼白，救援人員見其狀況不妙，即場施以心外壓急救。事主父母接獲通知到場了解，神色間憂心忡忡，二人其後陪同兒子乘坐救護車送醫，可惜醫護人員設法搶救，依然無法救回事主性命；另外，黑衣男在營救事主時亦告腳部受傷，經過包紮後毋須送院。

事主父親透露，林男任職文員，他在家中使用的電腦近日出現故障，送修後發現未能修復某些資料，當中包括以前儲存的資料、舊照片和讀書時代的回憶等，令其大受打擊，最近表現鬱鬱寡歡，昨晨亦未有返回教會，懷疑他不堪相關困擾蹈海。據了解，有人懷疑帶同涉事電腦墮海，執法人員在現場並無檢獲遺書，事件原因有待進一步調查。

黃竹坑婦留短訊後溺斃 另外，昨晨約7時，執法部門進行海上巡邏時，見到一具人形物體在黃竹坑深灣道28號對開約30米海面載浮載沉，懷疑有人遇溺，隨即救起一名年約50至60歲，身穿白色長袖上衣、黑色長褲和黑色波鞋的女子，她昏迷被送往律敦治醫院救治，其後宣告死亡。

據了解，死者身上並無身份證明文件，但一名男子其後聯絡執法部門，聲稱死者是其姓曾（52歲）妻子，他在昨晨睡醒後，赫見妻子留下「死亡短訊」後不知所終，懷疑她離家尋短。

人員翻查「天眼」影片後，確認曾婦在同日凌晨4時許離開寓所，獨自前往案發位置，目前正在核實死者身份，其死因有待驗屍查明。