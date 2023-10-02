醫健：藥到病除：雞眼不容忽視 及早預防和根治

雞眼是一種很常見的皮膚問題。它們常見於腳部的位置，可能會導致患者行動不便、不適和疼痛，令人十分困擾。

雞眼的形成是源於皮膚角質層反覆摩擦或受到壓力而導致皮膚增厚。由於當中有一個角化過度且經常疼痛的中心， 而且外形看似雞的眼睛，所以被稱為雞眼。雞眼常見於穿着不合適鞋子和尖頭高跟鞋的人士，由於鞋子並不舒適，因此令腳掌不斷受壓和摩擦而產生雞眼。若果沒有妥善處理雞眼，皮膚會變得更厚和形成硬塊，促使患者走路時產生痛楚的感覺，逐漸影響日常生活。

塗抹水楊酸藥水須謹慎 雞眼很多時候與病毒疣混淆，病毒疣在消退後，會出現一些微絲血管血栓造成的黑點。同時，病毒疣會破壞正常的皮膚紋理，使皮膚上的線條不再明顯。所以在治療雞眼前，需要先從外觀判斷，以免不當治療而延誤或令病情變得嚴重。

要預防雞眼的出現，患者應避免穿着不合腳的鞋子或高跟鞋，因為這些鞋子容易摩擦足部的皮膚。在大多數情況下，患者可以使用含水楊酸成分的藥水或藥貼清除雞眼。水楊酸是一種角質層分離的物質，這類藥物可以從社區藥房購買，根據藥劑師指示每天使用一次。患者使用水楊酸藥水治療的時候，可以塗抹凡士林在雞眼周邊保護健康皮膚，以減低藥水對健康皮膚的傷害。另外，塗抹藥水的時候亦要小心避免接觸健康的皮膚。

周邊神經病變患者應避免使用此類藥水或藥貼，因為這些患者可能不會感覺到藥貼放置不當而造成疼痛，更有可能會對正常皮膚造成損害。糖尿病患者如遇到雞眼的情況亦不應該自行處理，以免造成細菌感染而導致皮膚潰瘍，甚至有生命危險。如有任何疑問，不妨向醫生或藥劑師查詢。

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