流感高峰持續 專家籲打針防範

【本報訊】本港仍處流感高峰期，最新流感確診比率為百分之13.47，按周有所上升，而由9月17日至9月29日，錄得4宗兒童流感相關嚴重併發症及一宗死亡個案。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華昨表示，目前本港仍處夏季流感高峰期，預計個案會繼續增加，他呼籲家長為兒童接種流感疫苗。

關日華在電台節目表示，近日因上呼吸道感染而入院的兒童人數增加，部分要在在深切治療部留醫。現時南半球例如澳洲亦出現較多流感個案。市民在長假期出外，應注意個人衞生，有病徵要留在家中，避免傳染他人。

兒童中招 數小時可變重症 早前一名5歲女童感染流感併發腦炎死亡，死者未有接種流感疫苗。關指，兒童流感個案可在幾小時內惡化成重症，呼籲家長留意子女病徵，如果活動能力和神志明顯轉差，應盡快求醫。

兒童間較常見的呼吸道合胞病毒，近月多了成人個案，估計部分家長被子女傳染，有長者在感染後亦出現重症。他表示，合胞病毒病徵與流感相似，都會引致發燒、咳嗽和流鼻水，亦可能出現氣管閉塞，影響呼吸，病情一般在感染後7至10天最嚴重，指由於合胞病毒沒有相關預防疫苗，市民一旦出現不適，都應避免上班和接觸他人，防止病毒傳播。

除流感外，近日新冠病毒的入院人數亦有所上升，關日華表示，部分沒有接種新冠疫苗的兒童，在感染新冠病毒後，亦出現較嚴重病情，建議兒童確診後，仍然要接種兩劑新冠疫苗，減少再感染後的重症風險。