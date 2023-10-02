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荃灣洗衣工場起火 幸無人傷
消防到場救援。（張開裕攝）
【本報訊】荃灣橫窩仔街16至26號順力工業大廈樓上一洗衣工場，昨晨約9時發生火警，消防接報到場，動用一隊煙帽隊及一條喉灌救，迅速將火勢救熄，事件中無人受傷。據悉，現場一部乾衣機冒出火舌，懷疑火警是短路引起，消防正進一步調查起火原因。
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