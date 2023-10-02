IVE師生研太陽能車 月尾澳洲競速

【本報訊】近年本港致力發展科研。有院校發明太陽能電動車，將參加本月下旬在澳洲舉行的世界太陽能車挑戰賽2023。有隊員表示，在高溫下作賽，極之考驗體能，並講求毅力和團隊精神。

挑戰高溫沙漠 全程3000公里 香港專業教育學院（IVE）工程學科師生研發太陽能電動車SOPHIE 8，準備參加10月下旬在澳洲舉行的世界太陽能車挑戰賽2023，比賽從達爾文港出發至終點阿德萊德市，全程約3,000公里，預計共用6日時間。太陽能車將會在高溫沙漠公路上行駛，隊員則要在荒蕪之地露營，爭取時間為太陽能車檢查和維修。近日車隊成員積極備戰，反覆進行組裝、維修和測試，盼為港爭光。

作為車隊成員之一的香港專業教育學院電機工程高級文憑畢業生鄭耀宗，介紹車輛時指SOPHIE 8除採用可減低風阻的流線型設計和減少阻力的節能輪胎，車身亦沿用碳纖維物料製作，優點是較輕巧和堅硬，可大幅提升車輛效能。

另一成員、香港專業教育學院飛機維修工程高級文憑畢業生卓建君表示，在高溫下作賽，極之考驗體能，並講求毅力和團隊精神，期望本屆賽事能取得更好成績，甚至第一名，讓自己的人生，有標誌性紀錄。