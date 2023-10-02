慢病共治料恒常化 三年一檢查

【本報訊】早前政府宣布，慢性疾病共同治理先導計劃將於11月中推出，有基層醫療健康專員預料有關計劃將會轉為恒常化，讓市民每3年可再做一次資助檢查及跟進治療；該專員又指出若病人可獲同一位家庭醫生長期跟進病況，料會為治療效果帶來裨益。

基層醫療健康專員彭飛舟在接受訪問時指，慢性疾病共同治理先導計劃預料會恒常化，除了市民每3年可再做一次資助檢查及跟進治療外；如市民打算轉醫生，他亦希望可每一至兩年才轉一次，因每次申請最長需半年時間處理，且認為病人獲同一家庭醫生長期跟進效果是最好。

指同一醫生長期跟進效佳 根據政府早前公布，有關的先導計劃將於11月中推出，45歲或以上市民如未有已知的糖尿病或高血壓病歷，可在政府資助下可自行挑選家庭醫生接受篩查，如診斷出血糖偏高、高血壓或患上糖尿病，可由家庭醫生繼續診治並按臨床診斷處方藥物長期跟進。

彭飛舟又提到，當有關計劃加入到地區康健中心後，會即時向市民作出體重及飲食方面的建議，「市民真係跟足我哋，理論上喺3年之後應該維持更好嘅健康。」而計劃下，市民若診斷出血糖偏高、高血壓或患上糖尿病可獲資助一年看4至6次醫生，建議每次繳付150元。現時不論參加計劃的醫生及以往參加篩查計劃的人數都偏低，彭飛舟認為，隨計劃推行會愈來愈多醫生參加，又有信心康健中心以長遠跟進方式提供服務，參加人數會逐步提升。