關愛隊員參選區會掀角色衝突 當局：任何人均須按指引辦事

【本報訊】政府於去年施政報告提出18區設立關愛隊，各區關愛隊隊伍於早前已全部公布，由於關愛隊的正副隊長大多是現任或前區議員，外界質疑競選工作與關愛隊工作不分的情況。民政及青年事務局局長麥美娟指現任議員很多都兼任不同社會服務和公職，選舉期間任何人參選也須跟從選舉指引，而選舉工程、經費計算及宣傳指引等詳情相信選過的人「都會知道」。

稱現任議員也身兼多職 對於下屆區議會，將由民政事務專員擔任主席，麥美娟指重塑區議會之後，專員角色既是主席，也是關愛隊總指揮及地區管理委員會主席，由政務司副司長統籌的地區治理專組專員也會列席，令專員能夠充分掌握地區市民聲音，政府可充分了解民情民意，各項政府政策落地也可更有效率。

另外，新一屆區議會選舉，直選議席的「入閘」需要取得俗稱「三會」的分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會的提名，被問及如何評價入閘難度，有資深立法會前議員指任何人都要符合有關法例規定，按照手續和程序辦理，要留待有關部門處理，至於誰能夠參與也要由有關部門按照程序處理。

就有部分民主派反映入閘難度大，會否擔心沒有民主派議席令政治光譜窄，該名前議員指選舉「公平公正開放」，如符合資格便可參與，而提名方面，要求和手續都要「自己處理」，如果「真係冇人識，冇人願意提名」，「都係冇辦法㗎啦」。他又指三會人士屬於地區較資深服務社區人士，相信不難聯絡。