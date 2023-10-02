迄收逾900申請 料明年3月揀樓

【本報訊】市建局煥然懿居第3座共提供260個單位，截至9月30日，收到超過900份申請表，並累計有超過960名市民參觀示範單位。項目於上月27日開始接受申請，售樓處和示範單位設於長沙灣「映築」商場一樓，亦同日開放予市民參觀。項目的申請期將在10月18日結束，預計在今年11月底進行電腦隨機排序，以定出所有申請者的優先次序號碼，並視乎申請宗數和處理進度，預計在明年3月展開揀樓程序。

今次260個單位皆設有房間，並無開放式單位，大約一半單位為兩房及3房戶型，另一半單位為一房戶型，讓買家按需要和負擔能力而選擇。煥然懿居第3座亦與時並進，引入多項「智慧」生活設施，團隊研發「智能家居」手機應用程式，住戶在入伙後只需下載有關應用程式，就可檢視多項家居資訊和數據。每戶大門亦裝設「智能電子門鎖」，除了一般的密碼鍵盤外，住戶可透過指紋和門卡辨識解鎖。

可選擇廚櫃顏色物料 此外，團隊注意到部分單位採用開放式廚房的設計，首次在「首置」項目為業主提供廚櫃顏色和物料選項，委聘室內設計師為「梗廚」和開放式廚房設計3種不同顏色的櫃門，包括「石墨灰」、「冰川白」和「自然木」，業主可按個人喜好從中挑選地櫃櫃門顏色與白色的吊櫃作混合搭配，亦可減低日後因為原裝廚櫃顏色與客廳的設計風格不一，業主需再裝置地櫃櫃門的機會。