煥然懿居 售樓書標示主力牆 防止康城單位亂象

委獨立網絡安全顧問 保申請者私隱 早前將軍澳日出康城有業主爆出清拆主力牆事件引起社會關注，市區重建局「首置」項目煥然懿居第3座，團隊針對「第3座」單位的預售計劃，試行多項新措施，當中包括首度在住宅物業的售樓說明書及示範單位的平面圖，額外增加有關單位結構牆及柱位置的標示。市建局亦為加強保護個人資料，委託獨立網絡安全顧問為網上申請系統進行獨立安全性測試等，減低個人資料洩漏的風險。

市建局團隊留意到部分從未置業的市民，對如何閱覽樓面平面圖內的技術資料，缺乏足夠的認知，例如不懂得識別結構牆和非結構牆的位置，更從傳媒報道，注意到今年中在將軍澳一個屋苑的單位，出現業主未經屋宇署批准拆去單位內部分結構牆的情況，既影響樓宇結構安全，涉事人士亦涉嫌違反《建築物條例》需要承擔嚴重的後果。

黑色斜紋標記結構牆柱 為了提升首次置業的市民對依法進行單位間隔改動工程的意識，市建局團隊在徵詢相關法律意見後，在煥然懿居第3座的售樓說明書及示範單位試行新措施，在符合《一手住宅物業銷售條例》的要求下，於住宅物業平面圖額外標示每個單位的結構牆及柱的位置，並以黑色「斜紋」方式標示結構牆及柱，及在圖例作文字說明，讓公眾一目了然，更清晰了解結構牆及柱的位置，加強他們對單位結構布局的認知。大廈公契亦列明業主不能在單位進行任何違例建築工程，包括移除或更改任何室內及外牆的結構，確保業主明白現行法例的要求，保障樓宇安全。

雙重數據加密個人資料 煥然懿居第3座超過九成申請者是透過網上遞交申請表，涉及超過1.8萬名申請者的個人資料，團隊並已採取一切可行措施，減低資料外洩的風險。由於「首置」的申請表格需要申請人填報住址、出生日期、身份證號碼、每月家庭總收入以至總資產淨值等個人資料，市建局已委託獨立網絡安全顧問為網上申請系統進行獨立安全性測試，並實施多重保安措施，包括為所有申請人經網上申請表格填報的個人資料進行加密，才輸入到中央數據庫；隨後整個數據庫會作第二重加密，藉此雙重數據加密的方式，盡量減低個人資料洩漏的風險。